Die ersten Liegenschaftsbesitzer planen schon grosse Ferien für 2029 – so jedenfalls die Gerüchte. Schliesslich ist dann definitiv Schluss mit dem verhassten Eigenmietwert.
Das bedeutet: eine weniger hohe Steuerrechnung, weil das steuerbare Einkommen sinkt, weil der fiktive Mietertrag für selbstbewohnte Liegenschaften wegfällt. Diese Ersparnis liesse sich doch prächtig in eine hübsche Kreuzfahrt investieren, oder?
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Vorsichtigere Hauseigentümer hingegen haben längst zu rechnen begonnen. Weil der Eigenmietwert wegfällt, wird auch der Schuldzinsabzug gestrichen oder zumindest stark begrenzt (siehe weiter unten). Würde es sich da nicht lohnen, die Hypothek zu amortisieren, also ganz oder teilweise zurückzuzahlen?