Die ersten Liegenschaftsbesitzer planen schon grosse Ferien für 2029 – so jedenfalls die Gerüchte. Schliesslich ist dann definitiv Schluss mit dem verhassten Eigenmietwert.



Das bedeutet: eine weniger hohe Steuerrechnung, weil das steuerbare Einkommen sinkt, weil der fiktive Mietertrag für selbstbewohnte Liegenschaften wegfällt. Diese Ersparnis liesse sich doch prächtig in eine hübsche Kreuzfahrt investieren, oder?