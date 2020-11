Als Amin S.* (Name geändert) zum ersten Mal die Geschäftsräume der Vermögensverwaltung Hel­vetia Wealth in Zürich betrat, liess das schlechte Gefühl nicht lange auf sich warten. «Es war nur allzu offensichtlich, was da abging», sagt er. «Da sass ein halbes Dutzend Leute in einem Raum und versuchte per Telefon, Kleinsparern in Grossbritannien und Irland irgendwelche hochriskanten, nicht registrierten Finanz­produkte anzudrehen.»