Nach anderthalb Jahren Mutterschaft Ihre Rechte beim Wiedereinstieg in den Beruf begann Sabina Tanner den Austausch mit Kunden und Kolleginnen zu vermissen und nahm eine Stelle in Baden AG an. Sie dachte nicht daran, dies der Ausgleichskasse zu melden. «Das ist der klassische Fall von falschen Bezügen», sagt Fiona Renggli von der Ausgleichskasse Aargau. «Die Lebenssituation ändert sich, und die Eltern vergessen, das zu melden – ohne böse Absicht».