Der «Doctor Chat» ist ein mHealth-Angebot. Der Begriff steht für «mobile health» und beschreibt den Einsatz mobiler Geräte in der medizinischen Versorgung. Dazu gehören etwa Apps, Chats oder Schrittzähler. Auf die erfassten Daten können Ärztinnen aus der Ferne zugreifen – ein Termin in der Praxis ist oft nicht mehr nötig. Dank dem Angebot sollen Patienten sich mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen und selbst entscheiden, wie sie mit einer Fachperson kommunizieren wollen: in der Praxis, am Telefon, über Video oder einen Chat.