Allerdings sind die Doppelverrechnungen nicht das einzige Problem von Safetest. In den vergangenen Wochen wurden mehrere ihrer Testzentren von den kantonalen Aufsichtsbehörden geschlossen. Wie etwa in Solothurn, wo der Kanton festhielt: «Aufgrund ungenügender fachlicher Aufsicht konnte die Qualität der Abstrichtechnik aus Sicht des Kantons nicht sichergestellt werden.» In Olten schloss der Kanton Solothurn ein Zentrum von Safetest, das gar keine Bewilligung hatte. Und in Stans NW sprachen die Behörden von «erheblichen Qualitätsmängeln».