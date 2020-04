Der Hausarzt Tricksende Mediziner So überprüfen Sie, ob Ihr Arzt ohne Bewilligung arbeitet in Genf aber war kein Leberspezialist und hätte die Pillen gar nicht verschreiben dürfen. Stattdessen hätte er die Patientin an einen Spezialisten überweisen sollen. Das tat er nicht. Das war der erste Fehler. Der Arzt hätte auch die Krankenkasse fragen können, ob sie die Therapie übernimmt. Das tat er nicht. Das war der zweite Fehler. Und der dritte Fehler: Der Arzt hätte die Patientin darüber informieren müssen, dass die 60'000 Franken allenfalls an ihr hängen bleiben – dafür kann sie sich immerhin einen Mercedes kaufen.