Doch Ruedi Zweig, der seinen richtigen Namen nicht in den Medien lesen will, erhält Mitte September wieder einen solchen Anruf. Am anderen Ende ist die Visana – bei der Zweig noch nie Kunde war. «Auf meine Nachfrage, ob diese Art von Anruf nicht verboten sei, sagte die Dame, es handle sich um eine Empfehlung», erzählt Zweig. Sprich: Jemand hat Zweigs Kontaktdaten der Visana gegeben, damit diese ihn kontaktieren kann.