Was ist da passiert? Dies fragte uns ein Leser, der bei seiner Hausbank in Zofingen AG einen grösseren Barbetrag abgehoben und dabei erstmals auch eine Tausendernote der neuesten Serie ausgehändigt bekommen hatte. Interessiert an diesem kleinen Meisterwerk der Druckkunst, studierte der Bankkunde zu Hause die filigranen Sicherheitsmerkmale des Geldscheins. Er stutzte: Auf der Rückseite der Tausendernote, wo der Betrag «Tausend Franken» ausgeschrieben steht, fehlt dem T der Querbalken über dem senkrechten Strich.