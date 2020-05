Warum das so ist, beschreibt er in der Zeitschrift «Schweizer Personalvorsorge» an einem anonymisierten Beispiel einer Kasse mit viermal so vielen Rentnern wie Aktiven: Vor 40 Jahren lief es dem Arbeitgeber gut, die firmeneigene Pensionskasse hatte mehrere Hundert aktive Versicherte Pensionskassen Pech hat die Generation 50 plus und nur eine Handvoll Rentner. Dann wurde die Produktion ins Ausland verlagert, der Personalbestand in der Schweiz schrumpfte, und die Firma geriet in Schieflage.