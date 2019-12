Ähnlich klingt es beim Pensions kassenverband Asip. Direktor Hanspeter Konrad weist darauf hin, dass es in der zweiten Säule viele gewollte Umverteilungen gebe. So sei etwa der Umwandlungssatz einheitlich, obwohl Männer und Frauen nicht die gleiche Lebens erwartung aufweisen. «Wenn man nun an einer einzelnen Schraube dreht, gerät unter Umständen das ganze System aus dem Lot. Bei allem Verständnis für den Gerechtigkeitsgedanken, damit öffnet man die Büchse der Pandora.»