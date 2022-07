Die Altersvorsorge ist in Liechtenstein ähnlich aufgebaut wie in der Schweiz. Beide Systeme basieren auf drei Säulen: Die AHV ist im Umlageverfahren konzipiert, die Aktiven zahlen die Renten der Pensionierten. Für die zweite Säule gilt das Kapitaldeckungsverfahren, alle sparen ihre eigene Rente an. Die dritte Säule umfasst die private Vorsorge und ist damit Privatsache.