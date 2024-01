Was bei alledem bleibt, ist der Anspruch auf die eigenen PK-Beiträge wie auch jene des Arbeitgebers. Damit soll der erworbene Vorsorgeschutz der Versicherten aufrechterhalten werden. So steht es im Freizügigkeitsgesetz, das seit 1995 in Kraft ist. Wie hoch diese Austritts- oder Freizügigkeitsleistung genau ist, hängt von der jeweiligen Berechnungsmethode ab. Diese wiederum richtet sich nach der Art der Kasse und dem jeweiligen Reglement.