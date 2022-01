Beobachter: Frau Albisser, einzelne Pensionskassen haben 2021 die Altersguthaben der Aktiven mit fast 10 Prozent verzinst, andere nur mit 1 Prozent – sind solche krassen Unterschiede in Ordnung?

Eliane Albisser: Wir begrüssen, dass viele Kassen nun Mehrverzinsungen gewähren. Die Versicherten sind lange genug zu kurz gekommen. Die Unterschiede hängen damit zusammen, dass die Pensionskassen so verschieden sind. Bei Vollversicherungen, wo die Arbeitgeber kein Risiko tragen, geht die Rechnung für die Versicherten nicht auf: Überhöhte Risikoprämien und schlechte Verzinsungen sind charakteristisch. Wir kritisieren dieses gewinnorientierte Geschäftsmodell seit Jahren. So gesehen: Nein, die Unterschiede sind nicht in Ordnung. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass Kassen, die aktuell keine Mehrverzinsungen bieten, schlecht gearbeitet haben. Man muss die jeweilige Risikofähigkeit der Kasse ansehen.