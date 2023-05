Was tun, wenn der Verlustschein mich wieder einholt?

Bei Konkursverlustscheinen kann man zusätzlich sagen: «Selbst wenn die Forderung berechtigt ist: Ich kann nicht zahlen.» Dazu erhebt man den «Rechtsvorschlag kein neues Vermögen». Das geht nur, wenn zuvor ein Privatkonkurs stattgefunden hat. In diesem Verfahren zahlen verschuldete Personen alles, was sie können. Danach sollen sie aber neu anfangen können und wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Darum können ihnen die Konkursgläubiger erst wieder etwas wegnehmen, wenn es ihnen finanziell tatsächlich besser geht – wenn sie zu neuem Vermögen gekommen sind. Was das genau heisst, ist in jedem Kanton etwas anders geregelt.