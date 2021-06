Was der 30-Jährige nicht wusste: Das Programm, das er nur zu 50 Prozent in Anspruch nahm, kostet 1200 Franken im Monat, eine Stunde Coaching 160 Franken. Alle Rechnungen gingen direkt ans Sozialamt. Erst als er Einsicht in sein Sozialhilfekonto nimmt, sieht er, wie teuer alles war. Seither ist er besorgt, dass er das Geld irgendwann zurückzahlen muss.