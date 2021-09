Mit rund 27 Prozent sind etwas mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen in der Schweiz Ausländerinnen und Ausländer. Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben. Wie alle anderen auch. Verliert jemand den Job, wird krank, gerät in finanzielle Not, dann wird man vom sozialen Netz aufgefangen. So weit die Theorie.