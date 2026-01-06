Das Jahr 2028 scheint noch in weiter Ferne, schliesslich hat noch nicht mal 2026 begonnen. Und doch fühlen sich viele Hausbesitzer und Wohnungsbesitzerinnen deswegen gestresst – voraussichtlich ab dem Steuerjahr 2028 fällt der Eigenmietwert weg, nachdem die Stimmberechtigten dies im vergangenen Herbst so entschieden haben. Das ist zwar ganz in ihrem Sinne: Das zu versteuernde fiktive Einkommen aus der möglichen Vermietung ihrer Liegenschaft schien vielen schon lange ein ungerechter Griff des Staates in ihr Portemonnaie.