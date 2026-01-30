Nathalie Garny
Veröffentlicht am 30. Januar 2026 - 09:46 Uhr
Die Abzüge in der Übersicht
Diese Posten können Sie steuerlich abziehen – oder auch nicht.
- Unterstützungsabzug
- Pflegekosten
- Fahrtkosten zum Arbeitsort
- Auswärtige Verpflegungskosten
- Zahnarztkosten
- Krankheitskosten
- Lebenshaltungskosten
- Pensionskasse und Säule 3a
- Versicherungsprämien Säule 3b
- Privatschule
- Wochenaufenthalter
- Ausbildungskosten
- Kinderbetreuungskosten
- Prämienverbilligung
- Bewerbungskosten
- IT-Kosten im Homeoffice
- Kinderabzug
