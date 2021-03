Selbst in grosszügigen Kantonen kann man nicht alle Kosten einfach so abziehen. Wenn Sie das erste Mal Pflanzen, Bäume und Sträucher kaufen, sind sie nicht abzugsfähig Wohneigentum Was gilt bei den Steuern? . Auch wenn Sie einen Steingarten anlegen, eine Mauer erstellen oder einen Teich bauen, können Sie die Kosten nicht abziehen. Falls hingegen Reparaturen am Biotop anfallen, ein mehrjähriger Strauch ersetzt wird oder ein Baumschnitt erfolgt, ist es möglich.