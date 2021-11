«Zwei Monate nach einem Stellenwechsel bin ich krank geworden. Der neue Arbeitgeber will mir für die Dauer der Krankheit Arbeitsrecht Krankgeschrieben – was heisst das? keinen Lohn zahlen», klagt eine Beobachter-Leserin an der Hotline des Beratungszentrums. «Wovon soll ich denn leben?» Ein typischer Fall. Oft lautet die Antwort leider: Dauert die Krankheit länger und sind die Reserven aufgebraucht, bleibt nur der Gang zum Sozialamt.