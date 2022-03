Es kommt darauf an. Wenn Sie alleinstehend sind, brauchen Sie ziemlich sicher keine Risiko-Lebensversicherung. Sie ist nur sinnvoll, wenn es ein Geldproblem gibt, falls Sie sterben. Wenn Sie am Ende der Versicherungsdauer noch quicklebendig sind, gibt es trotz einbezahlter Prämien kein Geld.



Am ehesten in Betracht kommt eine solche Versicherung für junge Familien, unverheiratete Paare oder Alleinerziehende. Ebenso für Paare, die eine Hypothek für den Hauskauf Hypotheken So verhandeln Sie richtig aufnehmen, sowie für Selbständigerwerbende, die eine Geschäftspartnerin absichern wollen.