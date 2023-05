4. Das zahlt die Versicherung

Die Unfallversicherung über den Arbeitgeber bringt eine bessere Deckung als die Variante über die Krankenkasse. Ein UVG-Versicherer trägt nicht nur die Heilungskosten, sondern zahlt zusätzlich Taggelder bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit oder Renten an Invalide oder Hinterlassene. Und: UVG-Versicherte müssen sich an unfallbedingten Behandlungskosten nicht beteiligen. Bei der Krankenkasse ist das anders: Auch nach einem Unfall fallen dort Franchise und Selbstbehalt Unfall passiert Muss ich Franchise und Selbstbehalt übernehmen? an.