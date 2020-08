Die Stimme von Christian Busslinger klingt verzerrt am Telefon. Der 56-Jährige lebt seit September in Cha-am, einer Stadt am Golf von Thailand. Er spricht lauter, wenn er sich aufregt. Und die Pausen zwischen den Wörtern werden länger, wenn er versucht, sich zu beruhigen. Er sagt, es wühle ihn auf, wenn er seine Geschichte erzählen muss. «Dann kommen alle Erinnerungen zurück.» Erinnerungen an diesen Tag vor 17 Jahren, der sein Leben für immer veränderte.