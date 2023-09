Wer knapp bei Kasse ist, hat grundsätzlich Anspruch auf eine Prämienverbilligung Krankenkasse Was Sie über die Prämienverbilligung wissen müssen – also auf einen Zustupf von Bund und Kantonen an die Grundversicherung der Krankenkasse. Jeder Kanton bestimmt aber selbst, wer unter welchen Voraussetzungen wie viel bekommt. Massgebend sind das Einkommen und das Vermögen – und wie viele Kinder man hat. Wo die Schwelle liegt, ist nicht einheitlich geregelt. Weil die kantonalen Systeme so unterschiedlich sind, fragen Sie am besten bei den sozialen Diensten Ihres Wohnorts oder bei der zuständigen kantonalen Stelle.