In wenigen Tagen könnte in den USA die Zulassung von sogenannten Bitcoin-Spot-ETFs erfolgen. ETF steht für Exchange Traded Fund, ein börsengehandeltes Anlageprodukt, das die Wertentwicklung eines Index abbildet. Zwar hatte die US-Börsenaufsicht SEC bereits früher einige Bitcoin-Futures-ETFs zugelassen; diese basieren aber auf Bitcoin-Terminkontrakten, also Hebelprodukten, die nicht die aktuellen Bitcoin-Preise abbilden. Bitcoin-Spot-ETFs dagegen beruhen auf den aktuellen Bitcoin-Preisen. Viele Kryptofans rechnen deswegen damit, dass erst die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs eine entscheidende Wende im Bitcoin-Handel bedeuten. Die Zulassung führe zu einer dramatischen Nachfragesteigerung und der Bitcoin werde deutlich an Wert zulegen, so die verbreitete Meinung.