Die Cousinen sind erst seit vier Monaten im Mädchenheim. Sie arbeiten zusammen mit schätzungsweise 30 Italienerinnen als Angestellte in der Spinnerei und Weberei. Die Italienerinnen wohnen in derselben Unterkunft wie die rund 60 zwangsinternierten Schweizer Mädchen (siehe «Zwangsarbeit in der Spinnerei»). Die Fremdarbeiterinnen haben zwar etwas mehr Freiheiten als die Schweizerinnen. Doch auch ihnen ist ausser Beten und Arbeiten nur wenig erlaubt.