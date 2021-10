Der von den Nazis vertriebene Konzernchef Walter Wolf kehrte in den 1950er-Jahren als US-Bürger in die Schweiz zurück, zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Werner Wolf. Er erkämpfte sich in Deutschland eine Entschädigung für die «Arisierungen» und Enteignungen, die bis im Juni 1941 andauerten, wie ein Dokument im Landesarchiv Baden-Württemberg zeigt. Walter Wolf führte in Adliswil ZH das Textilunternehmen Sapt AG, das in der Familie verblieben war. In den 1960er-Jahren wurden die aus Stuttgart geflohenen Wolfs im Kanton Zürich eingebürgert gemäss Handelsregister. Ob der Verkauf an Bührle nach dem Krieg je wieder ein Thema war, ist unklar. Eine Zürcher Familienangehörige der Wolfs und ehemalige Sapt-Verwaltungsrätin sagt, sie wisse nichts davon und könne deshalb auch nichts dazu sagen.