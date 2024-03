Das Alter geht an niemandem spurlos vorbei. Irgendwann schwinden die Kräfte. Die Schritte werden schwerer. Der Garten, die grosse Wohnung oder die vielen Treppenstufen werden zur Last. Es wird Zeit, sich Unterstützung zu suchen. Oder gar dafür, ins Alters- und Pflegeheim umzuziehen. Mindestens jede zweite Person in der Schweiz verbringt die letzten Monate oder Jahre vor dem Tod in einem Pflegeheim.