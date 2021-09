Als Shraga Elam seine Antikörper gegen Sars-CoV-2 bestimmen liess, erlebte er eine Überraschung. Sein Zürcher Hausarzt teilte ihm mit, dass er Abwehrmoleküle im Blut habe. Dabei konnte er sich gar nicht an eine Krankheit erinnern. Nun war die Konzentration an Antikörpern mehr als zehnmal so hoch wie die Schwelle, ab der ein Nachweis als positiv gilt. Sein Arzt habe ihm gesagt, dass er damit höchstwahrscheinlich geschützt sei vor einer weiteren Infektion.