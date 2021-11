Wer erahnen will, welcher Sturm der katholischen Kirche in der Schweiz droht, muss nicht weit nach Westen schauen. «Meine Herren, Sie sind eine Schande für die Menschlichkeit!», warf François Devaux Anfang Oktober den französischen Bischöfen an den Kopf. «Sie haben die göttliche Verpflichtung verletzt, das Leben und die Menschenwürde des Einzelnen zu schützen.»