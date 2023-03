Ich passte mich an. Mein ganzes Leben lang. Versuchte, so «schweizerisch» wie möglich zu sein. Versteckte meine Haare unter Perücken. Trug farblose Kleider. Heiratete einen weissen Mann. Wollte das Afrikanische in mir löschen. Ich dachte: So werde ich akzeptiert. Doch es gibt immer jemanden, der dich daran erinnert, dass du nicht weiss bist. Irgendwann wurde die Last auf meinen Schultern zu schwer. Ich explodierte.