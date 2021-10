Pure Schlamperei

In der langen Kette vom Planungsbüro bis zur Baustelle kommt wie beim Telefonspiel am Ende manchmal etwas anderes an. So zeigt mir ein Architekt das Bild einer Wolke, die eigentlich eine Änderung auf einem Plan markieren sollte, am Ende aber in Beton gefräst wurde. Ob das Ganze ein Fake ist, bleibt unklar.