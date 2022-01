Die junge Politikerin ist eine von über 260'000 Menschen in der Schweiz, die laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 Albanisch sprechen – rund die Hälfte davon sind Frauen. Die meisten stammen aus dem Kosovo und Nordmazedonien. Sie kamen in den Achtzigerjahren als Gastarbeiter oder in den Neunzigern als Kriegsflüchtlinge in die Schweiz. Lange Zeit waren sie als Teil der «Jugos» nicht besonders beliebt. Sie dienten, wie das Schlitzer-Plakat der SVP 2011 demonstrierte, eher als Feindbild.