Nach wie vor in Kontakt

Am 9. Dezember 2021 gab Rahel Nicolet ihren Abschied von Münsingen. Zuvor war sie in die dortige Klinik für Alters- und Neuropsychiatrie, die geriatrische Abteilung, versetzt worden, «weil dort akut Bedarf nach einer Assistenzpsychologin bestand», so das Psychiatriezentrum in einer Stellungnahme. Auch die beiden anderen Frauen arbeiten nicht mehr dort. Lehnerer ist ärztliche Leiterin der Ambulatorien in der Aargauer Klinik Barmelweid, Prause ist in der Luzerner Psychiatrie (Lups) tätig.