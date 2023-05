Eine Zeile bunter Reihenhäuschen, Farbkleckse auf dem Asphalt, eine silberne Katze, die einer Gartenmauer entlangstreicht. Der Gänseblümchenweg in Zürich ist ein kleines Idyll mitten in der Stadt – ein Nest des Widerstands gegen die Verdichtung quasi. Nur der fünfgeschossige Neubau vis-à-vis wirft seinen Schatten auf Osterglocken, Tulpen und Laufräder in den Vorgärten.



Das Mittelhaus von, nennen wir sie Colette Rohrer, hat weinrote Fensterläden und eine kleine Laube. Im Erdgeschoss: die Waschküche und das Büro mit Luftbildern von ihren Liegenschaften am anderen Ende der Stadt. Seit dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren kümmert sich die 75-Jährige allein darum, um all die Wasserrohrbrüche, Sanierungen und Renovationen.