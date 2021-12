Fünf Zolliker Sagen haben die beiden Radiojournalisten in der Pilotstaffel als Hörspiel vertont. Die Sage vom «Deistenbrünneli», die von einer unheimlichen Gestalt in Trauerkleidung erzählt, die von den «Lunggesüüdern», die sich um die fatale Gier nach Gold dreht, die vom «Ungeheuer vom Rumensee», dessen Ketten in der Nacht rasseln, die von der «Schatzgräberei auf dem Feufbüel», in der ein buckliger Zwerg einen Schatz verspricht, und schliesslich die Sage vom «Galgenbüel», die berichtet, wie kopflose Gestalten in einer feierlichen Prozession auf und ab ziehen.