Anhängerinnen der fragwürdigen Kirschblütengemeinschaft weht nach der Beobachter-Berichterstattung Beschwerde gegen Psychiatriezentrum Verbandelt mit den Kirschblütlern ein eisiger Wind entgegen. Einige mussten bereits ihren Arbeitsplatz räumen.



Psychiaterin A.L.* (Name der Redaktion bekannt) konnte nach ihrem Abgang vom Psychiatriezentrum Münsingen in der Aargauer Privatklinik Barmelweid anheuern. Dass sie Anhängerin der Bewegung ist, hatte sie beim Einstellungsgespräch verschwiegen.



«Die umstrittenen Haltungen der Kirschblüten-Gemeinschaft widersprechen klar unseren Grundsätzen und unserer psychotherapeutisch-medizinischen Ethik», schreibt die Klinik auf Anfrage des Beobachters. Man habe umgehend das Gespräch zu A.L gesucht, sie per sofort freigestellt und ihr fristgerecht gekündigt.