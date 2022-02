In zahlreichen Gesprächen berichtete Anisa Alrefaei Roomieh vom Erlebten. Maeva Rubli webte die Erzählungen später in packende Worte und stimmungsvolle Bilder. So beginnt auch ihr gemeinsames Buch «Bei mir, bei dir» als langsames Herantasten: in der Stadt, beim Briefkasten, im Treppenhaus. Mit einer Frau an der Tür: «Hello, Darling, Salam alaikum. Wie gehts? Komm rein.» Und dann der Biss in die Zitrone: «Mitten im Krieg, der unsere Heimat Syrien verwüstet, sollte man keine Kinder kriegen.»