Der Mann am Küchentisch ist Rudolf Moser, ein Fahrender, der sich für das Leben als «Gadscho» entschieden hat. So nennen Jenische die Sesshaften.



Doch akzeptiert in der Gesellschaft der Sesshaften fühlt sich Moser nicht. Was sich in seiner Kindheit abgespielt hat, wiederhole sich immer aufs Neue, so wie sich eigentlich immer alles in seinem Leben wiederhole. Wie ein Zyklus, dem er nicht entkommen könne. Noch heute fühlt sich der 57-Jährige von Behörden und Polizei schikaniert, missverstanden, nicht ernst genommen.