Also dahin, wo alles begann: 2011, eine kleine Bar im Aargau. Nguela ist 21, bestürzt und sturzbetrunken. Seine Freundin hat Schluss gemacht – per Zetteli, nach sieben Jahren. «Denk an ihre Macken», raten die Freunde, also legt er los. «Ständig frag ich: ‹Schatz, willsch es Sandwich?› Und sie so: ‹Neinei.› Also freu ich mich auf meins, dann kommt sie und beisst mir das Herzstück weg: die Mitte, wo das Brot minimal trocken und maximal belegt ist. Wer tut so was?»