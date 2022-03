Beobachter: Pawlo Dlaboha, viele wollen helfen. Was braucht es momentan am meisten?

Pawlo Dlaboha: Den Soldaten fehlt es an Medikamenten und lebensrettenden Geräten. Tausende Flüchtlinge an der polnischen, rumänischen oder ungarischen Grenze sind auf Kleider, Windeln oder Übernachtungsmöglichkeiten angewiesen. Die Not der Soldaten ist aber dringlicher; denn wer es über die Grenze schafft, ist gerettet.