Auch beim Benzin und beim Heizöl ist ein persönlicher Russland-Boykott nicht möglich. Die Tankstellen mischen Importbenzin und in der Schweiz aufbereitetes Benzin. Das Gleiche tun Heizöllieferanten. Aus welchem Rohöl das Importbenzin oder Importheizöl produziert wurde, lässt sich nicht nachverfolgen. Das in der einzigen Schweizer Raffinerie in Cressier NE hergestellte Benzin enthält in der Regel kein russisches Erdöl. Es stammt grösstenteils aus Nigeria, Libyen und den USA.