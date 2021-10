Bond ist heute Feminist.

Und das ist absolut in Ordnung so. Jede Zeit hatte den passenden Bond. In den Siebzigern und Achtzigern wurden Frauen als Dekoration in Szene gesetzt. Viele waren ehemalige Missen oder Models. In den modernen Filmen bieten Frauen dem Geheimagenten die Stirn. Sie sind ebenbürtige Gegenspielerinnen und Liebhaberinnen. Oder sogar Vorgesetzte wie Judi Dench als M. Ich finde, Bond ist gut gealtert und definitiv in der heutigen Zeit angekommen.