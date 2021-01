Halter springt aus jeder Schublade, in die er gesteckt wird. Er ist 40, hat schon gerappt, gereimt, gesungen und geschrieben. Theaterstücke, Gedichtbände, Musikalben und einen Roman. In Tokio verfasste er mit einem japanischen Schriftsteller in 48 Stunden ein Kettengedicht, in Russland und Afrika trat er an Literaturfestivals auf. Gerade ist in Genf eine Ausstellung von ihm zu sehen, er moderiert Anlässe und liefert Firmen Denkanstösse – als selbst ernannter Blick-von-aussen-Experte.