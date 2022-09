Aber nun Frisuren zu kritisieren, weisse Dreadheads zu diskriminieren, finde ich ehrlich gesagt traurig und am Ziel vorbeigeschossen. Ich bin Sängerin in einer Rockband – was, wenn nun unsere Konzerte abgesagt werden, nur weil ich Dreads trage? Führen solche Dinge am Ende nicht zu mehr Spaltung? Ich mache mir Sorgen, wo das alles noch hinführt. Die Diskussion ist verletzend, für alle Dreadheads.