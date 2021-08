Bei einigen Urnen habe ich nur schon in die Konzeption Jahre investiert. Jede Farbe, jede Form und jedes Symbol hat eine Bedeutung. Genauso der Name. So bedeutet das japanische Wort Yasura so viel wie Ruhe in Frieden. Die Namen sind alle patentiert. Das kostet anfangs viel Energie, schafft mir aber langfristig ein stabiles Fundament. Anhand der ersten Designs kreiere ich Variationen oder setze auch mal Wünsche von Kundinnen und Kunden um.