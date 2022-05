Aufgezeichnet von Julia Hofer:



Für einen Texter ein Klacks. Ein Kunstwerk aus Wörtern! So wurde mir die Teilnahme an einem Experiment mit Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger schmackhaft gemacht. Das Schweizer Künstlerduo hat für die Edition 1+1 ein Kunstwerk geschaffen, einen Offsetdruck. Die einzelnen Drucke können gekauft – und müssen vom Käufer fertig gestaltet werden. Dabei entstehen ganz unterschiedliche Werke, die dann in einer Vernissage ausgestellt werden. Vielleicht doch kein Klacks.



Die Arbeit von Steiner/Lenzlinger ist ein buntes, überschäumendes Kreuzworträtsel. Zwischen den Textfeldern tauchen figürliche Elemente auf, Menschlein, Fabelwesen, Krabbeltiere, Blumen. Eine bucklige Kartoffel. Die Bauchnabel der Künstler. Dazu Fragen des Kreuzworträtsels: «Wie möchtest du gern sterben?» oder «Do you need cold water?».