Ich bin Architektin und Künstlerin, gehe gern zelten, reisen und Ski fahren. Philosophiere bei einem Glas Wein und erkunde die Umgebung mit meiner Kamera. Bei mir ist immer etwas los – meist mache ich 20 Sachen gleichzeitig und habe doppelt so viele Ideen. Gerade baue ich ein Haus in Kroatien um und arbeite an zwei Kunstprojekten in der Schweiz. Ich liebe den Austausch mit Freunden, aber auch neuen Bekanntschaften. Voraussetzung sind Offenheit und Interesse für den Menschen hinter der offensichtlichen Behinderung.