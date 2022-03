Vor ein paar Jahren war ihr das Lachen vergangen. Da arbeitete die selbständige Kunsthandwerkerin in einem Atelier in der Winterthurer Altstadt. Der handwerkliche Teil der Arbeit wurde weniger, der Preiskampf nahm zu. Bald verbrachte sie ihre Tage vor allem mit dem Schreiben von Offerten. «Gegen all die Billigprodukte hatte ich aber keine Chance. Vielen Kunden wars egal, ob ich traditionell und nachhaltig arbeite.» So verlor sie die Freude am Beruf, kündigte ihr Atelier und nahm einen Teilzeitjob an. «Um überleben zu können.» In dieser Zeit liess sich Jaggi eine verschnörkelte pinkfarbene Schwalbe auf den rechten Unterarm stechen. Doch dazu später.